Comentarista do Grupo Globo vê desequilíbrio no Brasileiro em caso de retorno do público no Rio

Rio - André Rizek mostrou, neste sábado, pelas redes sociais, seu ponto de vista sobre o possível retorno do público a jogos no Maracanã no mês de outubro. O jornalista do SporTV afirmou que a decisão da prefeitura do Rio pode desequilibrar o torneio e 'melar' o campeonato.

"Casos voltaram a subir no RJ - não acontecia desde agosto. Decisão beneficia Fla e Flu. Pode no Maracanã e não pode na Colina e no Nilton Santos. Se a CBF aceitar, causará desequilíbrio com times de outros estados e o campeonato pode MELAR. Não temos 1 minuto de paz", desabafou.



Entenda o caso:

Em reunião nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Federação de Futebol do Estado (Ferj) e os demais órgãos competentes decidiram trabalhar com a possibilidade de retorno de torcedores aos estádios a partir do dia 4 de outubro. A partida que está cotada para inaugurar o "novo normal" é o confronto entre Flamengo e Athletico, válido pela 13ª rodada do Brasileirão.



Ainda de acordo com a Ferj, nova reunião será realizada na próxima semana.



A movimentação nos bastidores pelo retorno das torcidas aos estádios não se restringe ao Rio de Janeiro e suas autoridades. O Ministério da Saúde recebeu, na última semana, um estudo enviado pela CBF para a volta gradual do público aos jogos. A informação foi incialmente publicada pelo portal "Globoesporte".