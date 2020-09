Tottenham se acerta com o Real Madrid e anuncia volta de Bale após sete anos

Inglaterra - O Tottenham chegou a um acerto com o Real Madrid e anunciou neste sábado a contratação por empréstimo do galês Gareth Bale. O jogador assinou por uma temporada e retorna ao clube inglês sete anos depois de sua saída para o time espanhol.

Além da mensagem do atleta, o clube londrino publicou nas redes sociais os principais lances e gols de Bale em sua primeira passagem pelo Tottenham para dar destaque ao retorno do atacante Galês, a principal contratação do time do técnico Jose Mourinho para a temporada. "Bale está de volta para a sua casa. Bem-vindo de volta", publicou.Segundo divulgou a imprensa europeia, os ingleses pagarão metade do salário do jogador, um valor de cerca de 600 mil libras (R$ 4 milhões) semanais. O montante total dos vencimentos beira 30 milhões de libras anuais (R$ 208 milhões).O Tottenham também anunciou neste sábado a contratação do lateral-esquerdo espanhol Sergio Reguilón, vendido pelo Real Madrid por cerca de 30 milhões de euros (R$ 191 milhões).Revelado nas categorias de base do Southampton, Bale chegou ao Tottenham em 2007, aos 18 anos. Na equipe londrina, começou como lateral-esquerdo, mas chamou a atenção pela força ofensiva e passou atuar como um ponta. Rapidamente tornou-se um dos principais nomes do Campeonato Inglês e foi negociado com o Real Madrid em setembro de 2013 por mais de R$ 300 milhões, na cotação da época.Bale usará a camisa 9 em sua nova trajetória no futebol inglês. Seu retorno é cercado de expectativa mais em função do que apresentou na sua primeira passagem pelo Tottenham do que o que fez no Real Madrid, onde acumulou polêmicas e protagonizou uma relação turbulenta com a torcida e o técnico Zinedine Zidane.O galês viveu ótimos momentos no Real Madrid, especialmente nos primeiros anos, período em que, mesmo ofuscado por Cristiano Ronaldo, chamou a atenção com gols. Também foi decisivo na conquista da Liga dos Campeões de 2017/2018 ao balançar as redes duas vezes na final contra o Liverpool.Depois, no entanto, seu nome foi mais noticiado na imprensa espanhola pelos problemas fora de campo do que por suas exibições. Sua postura acomodada, de pouco empenho nos treinamentos e nos jogos fez com que Zidane o preterisse por jogadores mais jovens. No final de 2018, ele chegou a ser flagrado jogando golfe enquanto o time madrilenho estava em campo. Nos últimos meses, o galês não vinha sendo sequer relacionado.