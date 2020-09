Thiago Neves é apresentado no Sport e promete 'calar a boca de muita gente'

Pernambuco - Novo reforço do Sport Recife, Thiago Neves, chegou ao clube pernambucano empolgado com a oportunidade de disputar o Brasileiro. Aos 35 anos, o meia prometeu "calar a boca de muita gente" com a camisa do Leão.

“Eu só tenho a agradecer ao Cruzeiro pelo que a gente viveu. Pelo Grêmio, também. Eu venho com a vontade de jogar, não vim para passear, não vim para enganar. Minha motivação foi quando o Sport me procurou. Não foi pelo problema com o Atlético-MG, até porque eu já sabia, por tudo que a gente vivenciou. Eu cai no time certo, para daqui a um tempo calar a boca de muita gente", disse.

Thiago Neves teve passagens vitoriosas por grandes clubes brasileiros como Fluminense, Flamengo e Cruzeiro. Pelo Grêmio, o jogador não conseguiu repetir as boas atuações e acabou tendo o contrato rescindido.