Thiago Neves afirma que jogou no 'maior do Rio' e elege gol pelo Fluminense como mais marcante na carreira

Pernambuco - Novo jogador do Sport, Thiago Neves chegou polemizando no novo clube. Ao falar sobre a sua carreira, o ex-meia de Fluminense e Flamengo afirmou que já jogou na maior equipe do Rio de Janeiro.

"Tive o prazer de jogar nos maiores de cada estado. Jogar nos maiores é para poucos. Joguei no maior do Rio, no maior de Belo Horizonte e agora jogar no maior do Nordeste. Pode cobrar. Vou fazer nevar no Recife", afirmou.

Sobre o gol mais marcante da sua carreira, o jogador, de 35 anos, escolheu um momento de alegria e depois frustração para a torcida do Fluminense.

"O gol de falta, em 2008, pelo Fluminense, na final da Libertadores. Foi o terceiro gol, que nos deu a chance de pelo menos ir para os pênaltis", disse.