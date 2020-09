Fluminense luta em Recife, mas cai para o Sport: 1 a 0

Pernambuco - O Fluminense lutou, principalmente no segundo tempo, mas com muitas alterações e sem precisão nas finalizações, sofreu sua quinta derrota no Campeonato Brasileiro: 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. O resultado levou o Tricolor para a nona posição na tabela e deixou o G-4 mais distante.

Com alguns titulares importantes poupados, como o artilheiro Nenê, o Fluminense, de olho no duelo decisivo contra o Atlético-GO, quinta-feira, em Goiânia, pela Copa do Brasil, foi a campo com Ganso e disposto a engatar a segunda vitória fora de casa no Brasileiro. Mas viu Patric mandar bola no travessão logo no primeiro minuto.



O susto parece ter sido forte. Prova disso foi o pênalti infantil cometido por Egídio, que empurrou Leandro Barcia dentro da área, aos 11. Hernane cobrou com categoria e fez 1 a 0 para o Sport. Em desvantagem no placar, Ganso & Cia. sentiram o golpe. Aos 17, Muriel se enrolou para repor a bola com os pés e os donos da casa só não ampliaram porque Mugni finalizou para fora.



Com dificuldades para criar jogadas, o Fluminense, mesmo com mais posse de bola, ainda esbarrou na boa postura defensiva do Sport, que preferiu 'sentar' na vantagem em vez de tentar ir para o vestiário com um placar mais dilatado. Tais posturas deixaram o jogo arrastado na vazia Ilha do Retiro.



No segundo tempo, o Fluminense voltou mais disposto a balançar a rede. Odair Hellmann trocou o estreante meia André, que pouco apareceu em campo, por Felippe Cardoso, com Luiz Henrique aberto pela direita, e o Tricolor foi mais presente no ataque. Mas seguiu com falta de precisão nas finalizações.



Foi o que se viu, por exemplo, com Luiz Henrique, aos 22, que chutou para boa defesa de Luan Polli, e com Yago Felipe, aos 24, que também parou no goleiro. Enquanto o Sport se defendia com unhas e dentes, o Fluminense foi todo à frente. Aos 39, Fernando Pacheco deixou Marcos Paulo cara a cara com o gol, mas ele não alcançou a bola.



O final de jogo foi emocionante, mas melancólico para a equipe de Odair Hellmann. Afoita, ela não teve forças para somar ao menos um ponto em Recife e viu o G-4 do Brasileiro ficar ainda mais distante.