Ex-Flamengo, Marcelinho Paraíba é anunciado como novo auxiliar técnico do Treze

Rio - Dentro da zona de rebaixamento da série C, o Treze corre contra o tempo para poder se recuperar e buscar as primeiras posições na competição nacional. Para isso acontecer, a direção do Galo tem trabalhado forte nos bastidores em busca de reforços para a equipe. Mas o primeiro reforço não vai entrar dentro de campo. O diretor de futebol Ivandro Neto, anunciou que o Treze está contratando o ex-jogador Marcelinho Paraíba, para assumir o cargo de auxiliar técnico da equipe.

"Marcelinho Paraíba foi um cara que esteve junto com a gente no acesso da série D para a série C. Nos ajudou a se manter na série C ano passado. É um cara que vai agregar muito, passando experiência, é um cara que todo mundo respeita. Ele vem para ser auxiliar fixo do clube. Acredito que ele tem muita coisa boa para repassar", disse.



Com dois pontos ganhos, o Treze vem de uma partida conturbada contra o Manaus. O elenco tem sofrido com lesões, e Ivandro Neto falou um pouco sobre a busca de contratações para reforçar o elenco do Treze.

“Em relação a contratações, nós estamos trabalhando forte no mercado para qualificar ainda mais o nosso elenco, que já é de qualidade. Vamos buscar opções que estejam dentro do nosso orçamento e que estejam com vontade de vestir a camisa do Treze”, concluiu.