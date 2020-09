Lucas Salinas lamenta derrota nos minutos finais contra o Tottenham pela Liga Europa

Rio - O futebol ficou perto de ver uma grande zebra ser pintada na Liga Europa. Jogando em casa, o Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária, vencia o Tottenham por 1 a 0 até os minutos finais, mas acabou sofrendo a virada para a equipe comandada por José Mourinho. Em campo neste jogo histórico, Lucas Salinas comentou sobre o que experiência vivida na última quinta-feira.

"Foi uma experiência única, no campo conseguimos perceber coisas que na TV não é possível. Algumas movimentações, comunicação entre eles, o passe sempre muito forte, entre outras coisas. Foi gratificante poder jogar e quase eliminar uma das maiores equipes do mundo. Mantivemos nosso padrão de jogo e conseguimos neutralizar algumas situações do Tottenham", disse.A realidade é que muito esperaram um jogo mais fácil para o ingleses, mas não foi o que aconteceu. Lucas conta o que precisou ser diferente para aguentar a intensidade do adversário quando havia igualdade numérica de jogadores em campo."Um ritmo de jogo muito diferente. Com certeza, outro ritmo de jogo e fomos obrigados a trabalhar muito mais defensivamente em comparação ao Campeonato Búlgaro", explicou Salinas.Após o jogo, ainda no campo, o meia foi fotografado conversando com Lucas Moura e com o Special One, José Mourinho."O Mourinho, no pouco contato que tive foi uma pessoa muito simples e tranquila. Eu disse que foi uma honra poder jogar contra uma equipe dele e ele me deu os parabéns pelo jogo e disse para que eu continuasse firme. O Lucas foi aquilo que eu já esperava, humilde demais, me recebeu bem e até me presenteou com a camisa do jogo", comentou.Após a partida e desempenho, sites bulgaros começaram a notificar que Lokomotiv Plovdiv foi procurado por clubes europeu para levar Lucas Salinas que tem passaporte espanhol e por isso não conta como estrangeiro no países da união europeia."O clube foi consultado, mas não estou sabendo de grandes detalhes. Tenho contrato aqui e só irei sair se for bom para o clube e para mim. Meu foco total agora é no campeonato búlgaro e na taça para defendermos o título", finalizou o meia.