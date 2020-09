Botafogo pode perder Luis Henrique para o futebol da França

Após o sétimo empate em dez jogos no Campeonato Brasileiro e a permanência na zona de rebaixamento, o Botafogo precisa espantar a má fase. A começar pelo duelo decisivo contra o Vasco, amanhã, às 21h30, em jogo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, enquanto vira a chave, o Alvinegro pode ter uma baixa importante no elenco: o jovem Luis Henrique.

Segundo a imprensa francesa, o atacante, de apenas 18 anos, interessa ao Olympique de Marselha, da França, e pode deixar o Rio de Janeiro nos próximos dias. Destaque do time na última edição do Campeonato Carioca, Luis Henrique, que possui contrato até dezembro de 2022, já vinha sendo observado por equipes da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, da Espanha e de Portugal. Ele pertence ao Três Passos, time do Rio Grande do Sul, e está emprestado ao Glorioso.

De acordo com o 'UOL', a negociação entre Botafogo e Olympique de Marselha, apesar de não haver ainda uma proposta formal, giraria em torno de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 62,6 milhões. Como o Alvinegro possui 40% dos direitos econômicos do atleta, o clube teria direito, caso seja confirmada a transferência, a um valor próximo a R$ 25 milhões, o que representaria a maior quantia recebida na venda de um jogador na história da instituição.

Para resolver a situação, o empresário de Luis Henrique, que mora no Rio Grande do Sul, virá ao Rio de Janeiro ainda esta semana e se reunirá com a diretoria do Botafogo para conversar sobre o futuro do jogador.

Apesar de o Três Passos possuir a maior parte dos direitos federativos de Luis Henrique, a venda só poderá ser concretizada após um consenso entre os clubes.