Por Pedro Logato

Rio - Vasco e Botafogo vivem situações bem delicadas no Brasileirão. Ambos ocupam no momento a incômoda zona de rebaixamento e vem em sequências negativas. Ex-jogador e vitorioso nas duas equipes, Mauro Galvão acredita em uma possibilidade de volta por cima dos dois clubes. Na opinião do ex-zagueiro, as equipes que rondam a zona de rebaixamento não têm elencos superiores aos de Vasco e Botafogo

"Acho que apesar do momento delicado na tabela, tanto o Vasco, quanto o Botafogo têm condições totais de sair dessa posição e ficar na Série. Observando as equipes que estão em uma situação semelhante a dos dois clubes, a gente não vê que são equipes com elencos superiores", afirmou em entrevista ao Jornal O Dia.

Na penúltima colocação, o Botafogo vive na tabela a situação mais delicada. Apesar de estar confiante em uma recuperação do clube em que foi bicampeão carioca em 1989 e 1990, Mauro Galvão crê que a equipe alvinegra tomou decisões equivocadas que deixam a sua missão um pouco mais complicada que a do rival cruzmaltino.

"Talvez a situação do Botafogo seja mais complicada, por conta das mudanças de técnico, algo que foi uma rotina ao longo da temporada. Além disso, chegaram alguns reforços que tinham a mesma característica de outros jogadores que já haviam no elenco. Fica em uma situação mais difícil, mas com condições de se recuperar", disse.

Em relação ao Vasco, Mauro acredita que a equipe precisa retomar o que havia fazendo nas últimas rodadas, antes da eliminação para o Defensa y Justicia. O Cruzmaltino conseguiu pontos importantes como o empate contra o São Paulo e a vitória sobre o Sport, no Recife.

"O Vasco está vivendo um período bastante delicado, após a eliminação da Sul-Americana e tem que retomar o rumo certo. Encaixar novamente a equipe, voltar a jogar de forma mais simples e objetiva, que é o mais importante nesse momento. Tem totais condições de se recuperar com um sistema mais simples e colocar os melhores jogadores que têm na sua equipe para jogar", concluiu.