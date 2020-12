Hulk Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 07/12/2020 17:36

Dono de um salário de mais de R$ 100 milhões, o atacante Hulk anunciou nesta segunda-feira a sua saída do Shanghai SIPG, da China. Aos 34 anos, o jogador está no radar do Palmeiras, que vai aguardar mais um momento para conversar com o atleta. Torcedor declarado do Verdão, Hulk se aproximou do clube ainda no início desta temporada.

Além do Palmeiras, equipes dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes também estariam no páreo. O Vasco, via o advogado Leven Siano, que aguarda decisão da Justiça para ser declarado oficialmente presidente do clube, foi outro brasileiro que demonstrou interesse na contratação do astro.

Publicidade

"Hoje um dia tão importante quanto ao que me apresentei. Hoje é dia de despedir-me do Shanghai SIPG, time que fui acolhido com muito carinho. Nesses mais de quatro anos sou muito grato aos torcedores que me receberam muito bem. À diretoria e aos jogadores, o meu muito obrigado", afirmou Hulk.