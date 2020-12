Benjamin Back Reprodução

Por Lance

Publicado 07/12/2020 19:45

Rio - O apresentador Benjamim Back falou em vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira, sobre a decisão de não aceitar a proposta do 'Grupo Disney' para permanecer como apresentador esportivo na ESPN, após o desmanche no 'Fox Sports' que vem acontecendo nas últimas semanas.

Benjamim Back afirmou que não saiu brigado, mas entende que a decisão de permanecer seria prejudicial para carreira como comunicador. A Disney queria um contrato de exclusividade e o jornalista apresenta atualmente um programa esportivo no SBT.



"Não saí brigado, não briguei com ninguém, torço pelo sucesso da ESPN, torço pelo sucesso dos meus amigos que vão continuar na ESPN. Vou torcer muito para a recolocação de todos os meus outros amigos, se eu puder ajudar essas pessoas, farei de tudo. Sai porque a ESPN me fez uma proposta e eu teria que abrir mão de muitas outras coisas que eu acho que profissionalmente não seriam legais. Saio bem, e com a missão cumprida", afirmou.

Em entrevista ao R7, o apresentador detalhou o que estava no contrato e o que ele não poderia mais fazer se aceitasse o acordo.



"Eu não aceitei a proposta da ESPN devido a um radical contrato de exclusividade onde eu não posso fazer tv aberta, YouTube, rádio, jornal, blog, podcast, enfim, uma série de atividades que qualquer profissional de mídia ativo hoje não pode ficar de fora! Além disso, toda essa exclusividade exigida não teria nenhum aumento na minha remuneração, sendo assim optei em sair", disse ele.