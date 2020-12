Jorge Jesus DIVULGAÇÃO / BENFICA

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 08:33

Rio - O treinador do Benfica, Jorge Jesus, deu uma declaração polêmica após ser perguntado sobre o suposto caso de racismo que interrompeu a partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir. O português afirmou que o caso precisa ser bem avaliado e que atualmente o debate sobre o racismo tem sido controverso.

"Hoje, está muito na moda isso do racismo. Como cidadão, só posso ter uma opinião concreta se souber o que é que se disse naquele momento. Depois, qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo. Podes dizer a mesma coisa contra um branco e já não é sinal de racismo. Está-se a implantar essa onda no mundo e, se calhar, até houve [racismo] em relação às coisas que se disseram contra esse treinador, mas eu não sei”, afirmou.

Por conta do suposto ato de racismo, a partida da Liga dos Campeões foi suspensa. A decisão de deixar o gramado partiu após Demba Ba questionar o quarto árbitro Sebastien Coltescu por uma expressão racista direcionada a Pierre Webó, ex-jogador e membro da comissão técnica do Istambul. Neymar e Mbappé, do PSG, engrossaram o coro, e afirmaram que não voltariam a jogar caso o romeno permanecesse em campo.