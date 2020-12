Manuel Neuer Reprodução Instagram

Publicado 19/12/2020 15:30

Rio - O apresentador Benjamin Back elogiou o goleiro alemão Manuel Neuer, eleito o melhor goleiro do Mundo na temporada 2019/20, em premiação da Fifa. Benja viu justiça na eleição do goleiro do Bayern de Munique (ALE) e foi mais além, opinando que o Neuer é o maior arqueiro de todos os tempos.

"Manuel Neuer foi eleito o melhor goleiro do ano! Justo. Mas eu ainda acho que ele é o maior goleiro de todos os tempos!", escreveu Benja em sua conta no Twitter.



Foi a primeira vez que Neuer levou o troféu, que foi criado pela Fifa apenas em 2017. O goleiro, campeão da Alemanha e da Europa com o Bayern, teve um total de 28 pontos, superando o brasileiro Alisson, que havia sido premiado em 2019 e teve 20 pontos. Oblak, do Atlético de Madrid (ESP), ficou em terceiro, com 12 pontos.



Em 2014, o alemão chegou a ser eleito o terceiro melhor jogador do Mundo, quando a premiação da Fifa a atletas era feita junto à "Bola de Ouro", da revista "France Football".

