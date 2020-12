Mano Menezes sonha com classificação na semifinal da Libertadores Felipe Correia/Parceiro/Photo Premium/Agência O Dia

Por O Dia

O técnico Mano Menezes não é mais treinador do Bahia. O comandante foi desligado do cargo após a derrota sofrida neste domingo para o Flamengo, por 4 a 3, no Maracanã. O comunicado oficial foi feito pelo clube baiano nas redes sociais.

"O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do Esquadrão."



Sobre a acusação de Gerson, do Flamengo, que diz ter recebido injúria racial do colombiano Ramirez, do Bahia. O Tricolor disse que irá se posicionar em breve, após a apuração dos fatos.

"Nesta mesma ocasião aproveitamos para anunciar que, em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Indio Ramírez, o clube se posicionará em breve após finalizar a apuração do caso."