Julio Cesar jogou pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro Reprodução

Por Leonardo Damico

Rio - Poucos atletas tiveram oportunidades de atuar nos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. É o caso do ex-lateral Júlio César, que encerrou a carreira há dois anos, aos 36 anos. O ex-atleta conversou com o 'Dia', e falou sobre os momentos de Fluminense e Flamengo. Na última rodada, o Tricolor foi derrotado pelo Atlético-GO, fora de casa, enquanto o Rubro-Negro bateu o Bahia, no Maracanã.



"A saída do Jorge Jesus influenciou muito na queda de rendimento do Flamengo esse ano. Foi um treinador que conseguiu achar um jeito de jogar no clube que não estamos acostumados a ver no Brasil. A saída dele foi primordial para essa mudança. O Rogério está tentando retomar esse esquema do Jesus, mas não vai ser fácil. Mas ainda, acredito que o Flamengo ainda briga pelo título. Hoje o São Paulo é favorito, mas tenho certeza que o Flamengo vai brigar até o final", comentou.



Júlio Cesar defendeu o Flamengo no início da carreira, entre os anos de 2003 a 2005. Na passagem pelo Rubro-Negro era chamado de Júlio Moraes, porque tinha nome igual ao do ex-goleiro. Pela equipe, conquistou o Carioca de 2004. Revelado pelo Bangu, o ex-lateral também somou passagem por diversos clubes, como: América-RN, Marília, Cruzeiro, Náutico, Goiás, Grêmio e Boavista.



"Gostaria de ter voltado ao Flamengo com mais experiência. Eu fui para o clube muito novo, sem experiência, não estava acostumado com um clube daquele tamanho, com tudo aquilo. Mas acredito que foi uma passagem boa, onde aprendi bastante, conheci e vivi com jogadores que só via pela televisão, torcendo. Com mais experiência eu tenho certeza que teria dado alegrias aos rubro-negros", comentou Júlio Cesar.



Mesmo com o passagem por Flamengo, Botafogo e Vasco, o melhor momento da carreira do Julio Cesar foi atuando com a camisa do Fluminense. Titular na equipe em 2010, o jogador foi fundamental na conquista do tricampeonato brasileiro do Tricolor. Pelo Flu, o ex-lateral-esquerdo jogou 67 partidas, com quatro gols anotados. O ex-jogador relembrou o título pelo clube das Laranjeiras.



"Foi a principal conquista que eu tive na carreira. Um título importante para o clube, que encerrou um longo jejum. Ainda lembro até hoje daquela partida no Engenhão, completamente lotado, um jogo complicado, calor muito grande, pressão durante a semana... Estava difícil, mas o gol do Sheik acabou nos dando o título, que sem dúvidas é o maior da minha trajetória", revelou.



O Fluminense faz um bom Campeonato Brasileiro até aqui em 2020. Em 7º colocado, com 40 pontos, o time briga por vaga na Libertadores da próxima temporada. Um dos motivos do bom momento era o técnico Odair Hellmann, mas o comandante deixou o Tricolor após receber proposta do Al Wasl-EAU. Após Marcão assumir o comando, o time somou um empate, contra o Vasco e uma derrota, contra o Atlético-GO.



"O momento do Fluminense é bom. Acho que vai além das expectativas da torcida, jornalistas, todo mundo. Odair estava fazendo um excelente trabalho, mas infelizmente deixou o clube. Mas acredito que o Marcão, por ser um cara um cara que conhece o clube, o elenco, o trabalho de Odair, pode sim continuar esse trabalho e levar o Fluminense à próxima Libertadores", encerrou Marcão.