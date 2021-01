Paulinho será submetido ao teste de covid-19 antes da decisão se voltará a treinar com o elenco Márcio Cunha/Chapecoense

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 17:35

Chapecó - Flagrado sem máscara numa casa de show, no Centro de Chapecó, no último domingo, o atacante Paulinho Moccelin foi pela Chapecoense. A decisão foi tomada após a repercussão do vídeo que revelou a presença do atleta na boate em meio à evolução dos casos do novo coronavírus, que colocaram Santa Catarina como o terceiro estado como o maior número de diagnosticados após uma série de aglomerações em festas clandestinas no fim do ano. Já são mais de 498 mil casos em toda a região.

Segundo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 63 pontos do líder, América-MG, a Chape ainda não definiu se manterá a punição ao atacante. Nesta quarta-feira, Moccelin será submetido ao teste RT-PCR para saber se está infectado pela covid-19. Caso o teste dê positivo, ele teria de cumprir dez dias de quarentena.

Publicidade

Embora estivesse de folga, o protocolo defendido pelo clube recomenda aos jogadores e integrantes do departamento de futebol o uso de máscara e álcool gel, além de evitar aglomerações. Vale destacar que o presidente da Chapecoense, Paulo Magro, morreu em decorrência de complicações da covid-19 na semana passada.