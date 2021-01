Detalhe da capa do jornal A Bola Reprodução

06/01/2021

Rio - A situação de Jorge Jesus no Benfica está cada vez mais complicada. Após ser vice-campeão da Supertaça de Portugal para o rival Porto, os Encarnados tropeçaram novamente, dessa vez pelo Campeonato Português, diante do Santa Clara. O Mister virou alvo de duras críticas da torcida do Benfica e dos principais jornais portugueses.

A Bola traz em sua capa a manchete: "Pecados Capitais!, com desatque para a estatística do "pior registro defensivo da Liga nos últimos 14 anos e apenas 61% de vitórias em todas as partidas" e avaliações como "Não há liderança", "Falta alma, intensidade, atitude, velocidade e agressividade", "sente-se que não há compromisso como no Porto", e por aí vai.



O Record afirma que "Acendeu a luz de alerta" e explica que "dirigentes exigem compromisso total a todos os jogadores", "plantel reconhece que é preciso mais", e também o pedido de Jesus por reforços.



Em comum, os jornais citam o clima ruim entre os jogadores e comissão técnica do clube, a falta de "garra" dos atletas, o desempenho abaixo do esperado em campo e o desgaste de liderança de Jorge Jesus.