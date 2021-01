O quarto uniforme do Barcelona, com referências à Catalunha, será uma edição especial para o clássico com o Real Madrid Reprodução/Footy Headlines

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 16:09

Barcelona - O Barcelona estreará o novo e aguardado quarto uniforme no Superclássico com o Real Madrid, dia 10 de abril, no Santiago Bernabéu. A edição especial da camisa terá as cores do clube se misturando às da bandeira da Catalunha, revelou o jornal catalão 'Sport'. Na corrida pelo título da Liga Espanhola, Real, segundo colocado, e Barça, terceiro, se reencontrarão no returno.

O lançamento do novo uniforme é cercado de expectativa e curiosidade de torcedores e colecionadores após o vazamento de fotos do modelo em abril de 2020. Desde então, a camisa em homenagem à Catalunha não saiu da gaveta do clube. A nova camisa será usada exclusivamente 'El Clássico', mas será colocada à venda até o fim deste mês.

O novo uniforme é uma homenagem à Catalunha e a relação do Barcelona e do característico povo da região, valorizando a identidade, os costumes, o idioma e batalha pela independência da Espanha. O azul e grená do clube se misturam com o vermelho e amarelo da bandeira da Catalunha.