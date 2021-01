Mauro Cezar Pereira Reprodução

Rio - Após deixar a 'ESPN' no início de 2021, Mauro Cezar Pereira está de casa nova. O jornalista assinou com a plataforma 'OneFootball' para comentar jogos do PSG de Neymar pelo Campeonato Francês. Mauro já começa neste sábado no jogo Angers x PSG. A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'.

O jornalista, que negocia com a plataforma para comentar também jogos do Campeonato Alemão, terá companhia nas transmissões do narrador Roby Porto, ex-Globo, que comandava as transmissões da NBA no 'SporTV' antes da chegada de Everaldo Marques, e assinou com o 'OneFootball' no fim de 2020.



Mauro deixou o Grupo Disney após receber uma proposta de renovação que incluía exclusividade. Com isso, ele não poderia manter os outros trabalhos como blogs em alguns portais, o que ocasionou na saída do profissional da 'ESPN'.

A ideia do jornalista é investir em um espaço cada vez mais invadido por comunicadores da TV: as mídias sociais. Atualmente, Mauro possui cerca de 500 mil inscritos no YouTube e 1 milhão de seguidores no Twitter.

A contratação de Mauro Cezar Pereira é dada como certa nos bastidores do Grupo Globo, segundo o jornalista Flávio Ricco, do 'R7'. De acordo com o colunista, o nome de Mauro começou a circular nos corredores da Globo logo após o jornalista se despedir do Grupo Disney.