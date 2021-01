Partida entre Flamengo e Ceará com ausência de público no Maracanã Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 07:29 | Atualizado 13/01/2021 09:01

Rio - A Prefeitura do Rio e o governo do estado liberaram a presença do público nos estádios cariocas. A liberação foi publicada no Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira, em uma resolução conjunta das secretarias de Saúde estadual e municipal.

A decisão de liberar os estádios com uma ocupação mínima de 1/10 está correta tecnicamente de acordo com nossa secretaria de saúde. No entanto, obviamente trata-se de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada. — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 13, 2021

"A decisão de liberar os estádios com uma ocupação mínima de 1/10 está correta tecnicamente de acordo com nossa secretaria de saúde. No entanto, obviamente trata-se de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada. Mínima* não! Máxima!", escreveu Paes.

A volta dos torcedores, no entanto, seria com restrição da capacidade nas arquibancadas. De acordo com o texto do Diário Oficial, a redução da capacidade do público dependeria da classificação de risco para a covid-19 da região, divulgada toda sexta-feira pelo município.



A resolução estabelecia que estádios com capacidade superior a 8 mil pessoas com risco moderado de contágio, eles podem: funcionar cumprindo as medidas protetivas permanentes; limitação de público em 20% da capacidade interna do estabelecimento; distanciamento mínimo de 2m entre as pessoas. Todos os assentos das instalações deverão estar disponíveis para uso. O consumo de bebidas alcoólicas somente poderá ocorrer quando sentados nos seus lugares e os acessos controlados para entrada e saída do público garantido para que não ocorram aglomerações.

Em estádios com risco alto, a presença seria reservada somente para 10% do público da capacidade interna do estabelecimento. As outras medidas de seguranças são semelhantes ao risco moderado. Já em locais com risco muito alto continuaria proibido torcedores nas arquibancadas.

No último boletim, divulgado pelo município, trazia 18 bairros com risco alto — entre eles o Maracanã. Com as medidas, o estádio, que normalmente cabem 78 mil pessoas, poderia receber cerca de 8 mil torcedores.

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro prevê dois jogos no Rio no sábado (16): Fluminense x Sport no Nilton Santos e Vasco x Curitiba em São Januário.