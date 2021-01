Cano e Conca jogam golf nesta manhã de qaurta-feira Reprodução

Publicado 13/01/2021 12:33

Rio - Praticante de golfe há anos, Germán Cano parece ter arrumado um novo parceiro para lhe acompanhar no esporte: o ex-jogador Dário Conca. Na manhã desta quarta-feira, o atacante do Vasco postou uma foto, em seu Instagram, ao lado de Conca, no Itanhangá Golfe Club, tradicional local de prática do esporte no Rio de Janeiro.

"Buena mañana de golf (boa manhã de golfe)", escreveu na legenda. Ainda que não seja profissional no esporte, Germán Cano parece levar jeito. Em 2017, o camisa 14 participou de um torneio amador do circuito PGA (Professional Golfers Association). Foi nesta competição que o atacante fez seu primeiro "hole in one", quando você acerta o buraco em uma única tacada.



Já Dário Conca, ídolo do Fluminense e ex-jogador do Vasco, começou recentemente, mas vem treinando bastante. O argentino teve o primeiro contato com o esporte em Miami, onde também possui residência.