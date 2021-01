Xavi em seus tempos de Barcelona AFP

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 14:01

Rio - Xavi, um dos grandes ídolos da história do Barcelona, pode retornar ao clube segundo informações do jornal espanhol "Marca". Aliado de Victor Font, candidato à presidência do clube catalão, o espanhol poderia ocupar uma função fora dos gramados.

Publicidade

Caso Font seja eleito, Xavi ocuparia a função de gerente geral do clube. O candidato deseja fazer uma mudança geral no Barcelona, também traria com ele Jordi Cruyff, filho do lendário Johan Cruyff, para diretor de futebol.



O candidato revelou que Xavi não chegaria para ser treinador, visto que o clube possui Ronald Koeman na função. No entanto, caso o treinador holandês não demonstre resultados, o eterno camisa 6 poderia assumir o cargo.

Publicidade

Xavi é atualmente o treinador do Al Saad, do Catar. Como a liga no país só termina em abril, o ex-jogador faria a função no Barcelona à distância. Vale lembrar que as eleições no clube começam no dia 24 de janeiro, mas podem ser adiadas devido o surto de Covid-19, na Espanha.