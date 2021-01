Militão em sua chegada no Real Madrid AFP

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 19:16

Rio - Sem muito espaço no Real Madrid, Éder Militão pode acabar sendo emprestado para ganhar mais minutos, segundo informações do jornal espanhol "As". O clube vem pensando em ceder o zagueiro de 22 anos, que custou 50 milhões de euros aos cofres.

O principal interessado no jogador brasileiro seria o Tottenham de José Mourinho. De acordo com o jornal "Express", o treinador português pensa em trazer o reforço na próxima janela de transferência de inverno, para ser mais uma opção na defesa, visto que o desempenho do colombiano Davinson Sánchez, não agradou ele.



No entanto, o "As" traz à tona um dilema vivido pela equipe merengue. O clube ainda reflete sobre a possibilidade de Militão engatar boas partidas, e assim, fazer jus ao dinheiro investido. Porém, emprestando ele, o jogador pode se destacar, e o clube ganhar com uma transferência no futuro.

Outro fator são as poucas peças na defesa da equipe de Zinedine Zidane. No momento, o clube tem Nacho, Varane e Sérgio Ramos, além do brasileiro, como opção.