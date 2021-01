Maracanã Divulgação

Publicado 14/01/2021 11:20

Rio - A final entre Palmeiras e Santos no próximo dia 30 será a primeira vez na história que o Maracanã irá coroar um clube brasileiro campeão da Libertadores. O palco já foi utilizado na decisão da competição em algumas oportunidades, porém, em apenas uma o campeão do torneio foi decidido no estádio e naquela ocasião não foi uma equipe brasileira.

Flamengo, Santos e Fluminense já mandaram jogos de final de Libertadores no estádio. O Peixe e o Rubro-Negro se sagraram campeões em 1963 e em 1981, porém, o jogo que valeu a taça acabou não sendo no Rio. A equipe de São Paulo levantou a taça pela segunda vez ao bater o Boca, em Buenos Aires, enquanto o clube do Rio levantou o troféu no Uruguai, depois de derrotar o Cobreloa.



Único clube brasileiro a fazer uma finalíssima da Libertadores no Maracanã, o Fluminense decidiu a competição contra a LDU em 2008. O Tricolor levou a melhor por 3 a 1 no tempo normal, mas por ter perdido em Quito, a decisão foi para a prorrogação e depois para os pênaltis. O visitantes venceram nas penalidades e conquistaram o título inédito, calando a torcida tricolor no estádio.

Palmeiras e Santos farão a primeira final entre clubes brasileiros do mesmo estado na competição. A partida, que não irá contar com a presença de público, ficará eternizada na história do estádio, como o dia que o Maracanã foi pela primeira vez palco de um clube brasileiro campeão da Libertadores.