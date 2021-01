Jorge Jesus dirige o Benfica, time de melhor início em Portugal desde a década de 1980 Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 12:45

Rio - Atual campeão da Libertadores com o Flamengo, o técnico Jorge Jesus se mostrou feliz com a possibilidade de um técnico português conquistar novamente a competição. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o ídolo rubro-negro disse que chegou a conversar com Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras, antes de a equipe paulista jogar a semifinal contra o River Plate.

“O Abel [Ferreira] na final não é nada de novo. Já tive oportunidade de falar com ele, antes de ele eliminar o River. Disse a ele que estaria um novo português no Maracanã, já que não posso estar lá. Antes de eliminar o River, já tinha essa opinião, disse isso a ele”, disse Jesus.

Vale lembrar que Jesus e Abel se enfrentaram recentemente. No início da temporada europeia, o PAOK, da Grécia, então comandado por Abel, eliminou o Benfica de Jesus na fase preliminar da Liga dos Campeões.