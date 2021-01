Tretacampeã mundial, a seleção feminina dos Estados Unidos passará a contar com o talento de Catarina Macario, brasileira naturalizada americana Reprodução

Orlando - Fenômeno do futebol universitário dos Estados Unidos, a brasileira Catarina Macario está liberada para defender a seleção.... Americana, não a brasileira. Desde os 12 anos na América do Norte, a atacante, hoje, com 21 anos, abriu mão de jogar ao lado de Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, para vestir as cores das atuais campeãs mundiais.

Tão logo desembarcou em solo americano, o talento mostrado pela maranhense no San Diego Surf abriu as portas de Stanford. Na renomada universidade, a atacante foi eleita duas vezes a prêmio de melhor jogadora da temporada, em 2018 e 2019. Em outubro de 2020, Catarina entrou de vez no radar da Federação de Futebol Feminino dos Estados Unidos após receber a sonhada cidadania.

Até então, ela havia recebido a autorização da Fifa apenas para participar de um período de treinos com a seleção americana no início do ano. Na preparação em Orlando, a brasileira definiu o seu futuro. Com ofertas de clubes americanos e europeus, Catarina escolheu o Lyon, da França. Sete vezes campeão da Liga dos Campeões Feminina, o clube francês anunciou na terça-feira a atacante como reforço até 2023.



Curiosamente, Catarina, caso seja convocada para a disputa do da She Believes Cup, em fevereiro, em Orlando, Catarina poderá enfrentar o Brasil de Marta e companhia. Japão e Canadá são as outras seleções participantes.