Wayne Rooney Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/01/2021 14:20

Rio - Um dos destaques da seleção da Inglaterra na década passada e ídolo do Manchester United, Wayne Rooney anunciou nesta sexta-feira a sua aposentadoria dos gramados. Aos 35 anos, o atacante, atualmente no Derby County, encerra definitivamente a carreira de jogador, mas não ficará fora do futebol. O clube da segunda divisão inglesa confirmou que o efetivou como técnico principal, com um contrato válido até junho de 2023.



Rooney chegou em janeiro do ano passado no Derby County com dupla função: jogador e auxiliar-técnico. Em novembro, assumiu provisoriamente o comando depois que o treinador holandês Phillip Cocu deixou o clube. Nesse período como interino, supervisionou nove partidas no total, registrando três vitórias e quatro empates ao longo do caminho.