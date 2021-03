Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Um dos principais jogadores do Vasco no último Brasileiro pode trocar o clube carioca por um rival. De acordo com o portal "Esporte News Mundo", Martín Benítez foi oferecido ao Fluminense e o Tricolor demonstrou interesse em realizar a contratação do argentino para a disputa da Libertadores.

Segundo o site, as negociações ainda estão bem no começo. Benítez tem contrato com o Vasco até o meio do ano, porém, o Independiente pode realizar a venda do meia a qualquer momento. Caso o clube argentino receba uma proposta, o Cruzmaltino poderá tentar igualar o valor antes de qualquer decisão sobrea uma possível saída de Benítez. Caso não tenha condições, o Vasco teria que receber um valor, chamado taxa de vitrine, para que o meia deixe o clube de São Januário.

O Fluminense ainda avalia se irá tentar uma compra em definitivo do jogador ou se buscará um empréstimo. No final do ano passado, o Independiente pedia quatro milhões de dólares (R$ 22 milhões) para vender Benítez. Porém, acabou aceitando a estender o empréstimo do argentino até junho por 250 mil dólares (cerca de R$ 1,2 milhões na época).



Com problemas financeiros que devem se agravar com o rebaixamento para a Série B, o Vasco não deverá ter condições de manter o jogador após o meio do ano. Adaptado ao Brasil e ao Rio de Janeiro, o Fluminense poderia ser uma boa opção para Benítez permanecer atuando no futebol carioca. A presença do Tricolor na Libertadores também é algo que pode facilitar o acordo entre as partes.