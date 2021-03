O modelo FW43B, da Williams, foi apresentado para a temporada 2021 de Fórmula 1 Divulgação/Williams

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 14:41

Sob nova direção, a Williams apresentou o seu carro para a temporada 2021 de Fórmula 1. Com uma nova pintura, o FW43B é a esperança da equipe britânica de uma virada na categoria após terminar em último lugar em três anos seguidos.



fotogaleria

Publicidade

Essa será a primeira temporada que a tradicional equipe não terá a família Williams no comando, já que a empresa de investimentos Dorilton Capital a comprou. E a primeira tentativa de inovar não deu certo.

Inicialmente, o lançamento do carro seria através de um aplicativo de celular de realidade aumentada. Dessa maneira, os fãs poderiam conhecer o novo visual do carro com uma imagem 3D de dentro de casa. Entretanto, o aplicativo foi hackeado e a Williams fez a apresentação com fotos divulgadas na internet.

Publicidade

Para 2021, a dupla de pilotos foi mantida, com o britânico George Russell e o canadense Nicholas Latifi. A temporada de Fórmula 1 começa no dia 28, no GP do Bahrein.