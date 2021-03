Michael será um dos reforços do time de garotos do Flamengo, mas não estreia amanhã Daniel Castelo Branco

01/03/2021

No confuso calendário do futebol brasileiro, o novo ano está começando com os Estaduais como atração, com Flamengo e Nova Iguaçu dando a largada no Maracanã. O time rubro-negro com uma equipe jovem, enquanto os campeões gozam merecido descanso. O campeonato tem novo formato, com os 12 clubes se enfrentando em 11 rodadas e os quatro mais bem colocados classificados para as semifinais em duas partidas, com o primeiro enfrentando o terceiro e o segundo pegando o quarto. O primeiro e o segundo terão a vantagem do empate. Os vencedores decidem o título. A Record adquiriu os direitos de transmissão em TV aberta, transmitirá dois jogos por semana, terças-feiras, às 21h30, e sábados, às 21h, com o pay-per-view negociado pelos clubes. Depois da terceira rodada, Fla-Flu, todos deverão apresentar equipes completas sob pena de multa. Na primeira fase, não teremos árbitros de vídeo. Se todos prestigiarem, poderemos ter uma competição interessante.



As federações bem que poderiam aproveitar os Estaduais para testar a exclusão no lugar da expulsão por cartão vermelho ou duplo amarelo, evitando a mutilação das equipes. O torcedor paga para ver o espetáculo completo, 11 contra 11. O jogador apenado com o cartão vermelho seria substituído, desde que dentro do limite de alterações, cumpriria a suspensão automática, além de multa pesada e progressiva para a reincidência.

Cuca e Abel Braga foram destaques como técnicos do Brasileirão, ambos pelo grau de dificuldade. Cuca fez milagres no Santos e Abel promoveu impressionante arrancada no Internacional, perdendo o título por um ponto.

Tite terá dificuldades para convocar a seleção brasileira pelas restrições de viagens internacionais. Poderá ter que se valer dos locais.



Claudinho, do Red Bull Bragantino, foi craque, revelação e artilheiro do Brasileirão. Com apenas 24 anos, joga como veterano e pode pintar no Red Bull Leipzig.

Presidente da CBF, Rogério Caboclo disse que, como os 20 clubes reclamaram da arbitragem, ficou provado que não houve favorecidos nem prejudicados.