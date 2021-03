Marcelo Chamusca terá a missão de comandar o Botafogo na temporada de 2021 Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/03/2021 08:00

Vasco e Botafogo precisam começar a trabalhar a volta para a divisão de elite desde já, montando equipes dentro da nova realidade financeira, assumindo os problemas de frente e com coragem. A missão vai ser árdua: chegar entre os quatro primeiros que ascendem à Primeira Divisão entre 20 equipes com idênticas intenções, convivendo com novos desafios sem equacionar antigos, é dureza. Vasco e Botafogo precisam usar o Estadual para montar equipes competitivas, sangue novo, gente que queira crescer junto. Marcelo Chamusca, no Botafogo, e Marcelo Cabo, no Vasco, conhecem bem o assunto, sabem que na Segundona ganha quem tem raça, disposição, que enfrenta obstáculos, viagens longas e desconfortáveis, sem fazer bico ou torcer o nariz. Quem não estiver disposto a encarar deve saltar fora enquanto é tempo. A Segunda Divisão não é para 'Galo Mutuca', aquele que dá uma bicada e corre, naqueles terreiros as galinhas ciscam pra frente.



FOGO OLÍMPICO

Reprogramada para 23 de julho, a Olimpíada de Tóquio segue ameaçada. Os membros do Comitê Organizador garantem a realização, vendendo uma falsa imagem de segurança e otimismo em claro confronto com a realidade. O COI (Comitê Olímpico Internacional) apenas observa, alertando que não haverá novo adiamento - os Jogos Olímpicos se realizam ou serão cancelados. Com a população contra pelo temor da pandemia, as dúvidas continuam.



PEDALADAS

A inconstância nos horários no Cariocão dificulta o torcedor, que já tinha hábitos formados: à noite, 21h30, e, à tarde, 16h.

Jorge Jesus acumulando fracassos no Benfica, malta (a galera) pede a cabeça do gajo, o presidente Luís Filipe Vieira diz que não demite e o clima é tenso.

Livre de Sampaoli, a meta do Atlético-MG é montar um grande time para tomar a hegemonia do Flamengo.

BOLA DENTRO

João Gomes, jovem jogador do Flamengo, abriu mão do breve período de descanso oferecido pelo clube e pediu para jogar com o Nova Iguaçu. Esse quer.





BOLA FORA

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, chegou mansinho, mas já se sente em casa. Não aceita críticas e se acha capaz de ensinar jornalistas a fazer perguntas.