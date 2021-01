Por O Dia

Publicado 21/01/2021 00:00

O América segue sem vencer na Seletiva para o Campeonato Carioca de 2021. Após ficar no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, na abertura da competição, o time Rubro empatou em 0 a 0 com a Cabofriense, ontem, no Estádio Alair Correa, pela segunda rodada da competição. Com isso, segue em terceiro lugar, com apenas dois pontos ganhos, e ameaçado de não se classificar para a elite do Estadual. Na próxima rodada, terá pela frente o líder Nova Iguaçu, no Giulite Coutinho.

O Nova Iguaçu, inclusive, bateu o Sampaio Correa, por 2 a 1, ontem, no Lourivaldão, e chegou à segunda vitória na Seletiva - batera o Friburguense (1 a 0) na primeira rodada -, com seis pontos ganhos, assumindo o primeiro lugar. Gustavo abriu o placar para o time da Baixada Fluminense, no primeiro tempo, mas Patric empatou para os donos da casa. Em seguida, porém, Raphael Neuhaus fez 2 a 1 para o Nova Iguaçu, após falha do goleiro.

O vice-líder, com quatro pontos, é o Americano, que foi a Nova Friburgo e não passou do 1 a 1 com o lanterna Friburguense, que soma apenas um ponto. Lucas Duarte ainda fez 1 a 0 para o time de Campos, que cedeu o empate em finalização de Jonatan Marino antes mesmo do intervalo. Como a Seletiva é disputada em turno e returno pelos seis times, restam dez rodadas para que se defina o campeão, único time que irá para o Carioca de 2021. Os outros cinco cairão para o Carioca A2 de 2021.