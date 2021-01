Por

Publicado 21/01/2021 00:00

Em quarto lugar na tabela de classificação, o Flamengo faz um jogo com ares de decisão contra o Palmeiras, hoje, às 19h, no Estádio Mané Garrincha. Sete pontos atrás do líder Internacional e um à frente do Alviverde, o time de Rogério Ceni precisa vencer para se manter vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

Mandante da partida, o Rubro-Negro não terá o Maracanã como a sua casa, já que o estádio está à disposição da Conmebol, para a realização da final da Libertadores, no próximo dia 30, entre o próprio Palmeiras e o Santos. Sendo assim, o clube levou a partida para Brasília.

O clima para a partida decisiva de hoje é bem diferente do que foi vivido no duelo disputado no primeiro turno, que ficou marcado pelo surto de Covid-19 que atingiu o Flamengo. A diretoria rubro-Negra tentou, sem sucesso, o adiamento do jogo, e, mesmo assim, o time, que entrou em campo desfigurado, com vários jogadores do Sub 20, surpreendeu e saiu do Allianz Parque com um honroso empate em 1 a 1.

É com esta garra que a torcida espera ver o Flamengo na partida de hoje. O time vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Goiás e, se vencer, continuará na cola do Inter. Segundo informações do matemático Tristão Garcia, disponibilizados no site "Infobola", o Rubro-Negro pulou de 5% para 9% de chances de levantar a taça, após o resultado em Goiânia.

LINCOLN JAPONÊS

Agora é oficial. O atacante Lincoln foi anunciado, ontem, como novo reforço do Vissel Kobe, do Japão. A confirmação foi feita pelas redes sociais do clube japonês e o contrato terá duração de três anos. O Vissel Kobe irá pagar três milhões de dólares (cerca de R$ 15,61 milhões) por 75% dos direitos do jogador. O Flamengo irá manter os outros 25%. As parcelas serão quitadas em 2021.