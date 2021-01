Abel Braga Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 21/01/2021

Rio - Bastante crítico de treinadores que costumam apostar em sistemas mais defensivos, o jornalista Mauro Cezar Pereira elogiou o trabalho de Abel Braga no comando do Internacional, que lidera o Brasileiro. Apesar disso, na opinião dele, o momento de pandemia pode estar influenciado no futebol e o comparou com José Mourinho, que dirige o Tottenham.

"Em tempos de pandemia, o retrocesso futebolístico é evidente e afeta até a Premier League. Tal cenário amplia as possibilidades para treinadores como José Mourinho, lá, e Abel Braga, aqui. E se forem campeões, palmas para eles", afirmou em texto escrito no portal "UOL".



Abel Braga e José Mourinho são treinadores bastante vitoriosos com títulos continentais e mundiais, porém, nos últimos anos vinham recebendo muitas críticas por conta dos seus últimos trabalhos. No entanto, atualmente, o Internacional e o Tottenham, clubes comandados pelos dois, vem vivendo bons momentos na temporada.