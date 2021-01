Marcelo tenta explicar marcação para Vini Jr Reprodução/Deportes Cuatro

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 16:20 | Atualizado 21/01/2021 16:24

Rio - A fase do Real Madrid não é boa, e imagens da TV espanhola "Deportes Cuatro", flagraram uma advertência do brasileiro Marcelo em seu compatriota Vinícius Júnior. O lateral-esquerdo chama a atenção do jogador no lance do gol de empate do Alcoyano, no jogo que decretou a eliminação do time da capital na Copa do Rei.

O diálogo entre os atletas começou em um escanteio pela esquerda. Dentro da área, Marcelo grita para que Vini volte para ajudar na marcação. O goleiro Lunin, do Real Madrid, corta mal a bola e cede outro escanteio para o rival.

Confira o lance:

Marcelo insiste que Vinicius marque Juni. Alguns segundos depois Juni marca após Vinicius não conseguir segui-lo. pic.twitter.com/30fUojt29F — Fala, Santin (@falasantin) January 21, 2021

"Não agarra, Vini. Não agarra.", diz Marcelo em espanhol para Vinicius Jr.

A explicação chegou a atrapalhar Mareclo que não acompanhou Ramón López, que subiu na primeira trave e desviou de cabeça para José "Juni" Solbes se antecipar a Vinícius Júnior e marcar o gol de empate, aos 34 minutos do segundo tempo.

O atacante de 20 anos foi substituído Asensio após o fim do tempo normal. Os merengues chegaram a ficar com um homem a mais durante quase o segundo tempo todo da prorrogação, mas mas o Alcoyano marcou o segundo gol aos nove, com Juanan, e conseguiu a classificação histórica às oitavas de final.