Abel Braga Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 18:55

Rio - A goleada do Internacional por 5 a 1 sobre o São Paulo, na última quarta-feira, surpreendeu aos críticos de Abel Braga. Durante o "Seleção SporTV" desta quinta-feira, o narrador Galvão Bueno exaltou o treinador e pediu que sua história seja respeitada.

Publicidade

"Foi lindo. Muito bacana buscar essa frase do Abel. O trabalho dele é espetacular. Aos jovens cavaleiros do apocalipse: Calma e respeito ao se dirigir a quem tem história! Não dá para falar que fulano é velho, que fulano é ultrapassado. Não é pouco, é a maior sequência da história do Inter no Brasileiro. E tem muito do trabalho dele, buscando jogadores na base, mudando peças, a forma como os jogadores acreditam nele. A relação do Abel com o Inter é diferente", disse Galvão.

"É um técnico de primeiríssima linha, uma pessoa educada, do bem. Se o Inter for campeão, ele vai pegar uma camisa assinada por todo mundo e voltar para a casa com uma obra completa e assinada", completou.