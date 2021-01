Magno Alves segue em atividade aos 45 anos Reprodução

Por MH

Publicado 22/01/2021 15:30

Jogador com passagens marcantes pelo Fluminense e pelo Ceará, o interminável Magno Alves, de 45 anos, foi anunciado nesta sexta-feira como o mais novo reforço do Caucaia. O jogador chega para a disputa da Copa Fares Lopes e para o Campeonato Cearense 2021. O 'Magnata' assinou contrato até o fim do Estadual.

Via redes sociais, a Raposa anunciou a chegada do atacante e relembrou que ele foi o jogador que mais fez gols na temporada de 2015. Essa será a terceira passagem de Magno Alves pelo futebol cearense, tendo atuado também pelo Floresta entre 2018 e 2019.