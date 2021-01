Fox Sports se fundiu com a ESPN Reprodução

Por Lance

Publicado 23/01/2021 12:36

Rio - O Grupo Disney enviou na noite da última sexta-feira um ofício ao Cade (Conselho Administrativo da Defesa Econômica) respondendo sobre a fusão dos canais ESPN e Fox Sports, após o órgão receber denúncias sobre irregularidade no processo de junção das emissoras. A empresa afirmou que segue o que foi acordado na aprovação da operação, em maio de 2020. A informação é do site "UOL".



A Disney afirmou no documento enviado que mantém o Fox Sports com condições de competir audiência ao compartilhar os direitos de transmissão de campeonatos como Português e Espanhol.



"Conforme permitido pelo ACC (Acordo em Controle de Concentração), a TWDC Brasil (The Walt Disney Company) tem aumentado a base de assinantes que têm acesso ao conteúdo da ESPN e da Fox Sports, elevando o bem-estar do consumidor", afirma o texto.



"A TWDC Brasil manteve a Fox Sports como um canal separado dos licenciados pela TWDC, ainda preservando os canais Fox Sports 1 e Fox Sports 2 — embora, segundo o ACC, seja obrigada a manter apenas um dos canais — mostrando o compromisso da TWDC Brasil em fazer o processo de integração da forma mais gradual possível sob a perspectiva do consumidor", continuou.

Outro argumento de defesa utilizado pela Disney é que a Libertadores será transmitida apenas no Fox Sports até 2022, como determinado pelo próprio Cade.



"A TWDC Brasil informa que, nos termos da obrigação prevista na Cláusula 3.3. do ACC, os eventos da Copa Libertadores da América estão sendo distribuídos pelo canal Fox Sports. O campeonato foi suspenso após sua segunda rodada em março de 2020 e retomado em setembro de 2020, o que afetou a comparação com os dados de 2019", explica a Disney.



A empresa não comentou no ofício sobre o encerramento dos programas esportivos que eram transmitidos na Fox, como o "Fox Sports Radio', líder de audiência esportiva desde 2014.