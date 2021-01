Desde 2016 no Real Sociedad, Willian José é destaque na equipe, com mais de 60 gols marcados Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 13:29 | Atualizado 23/01/2021 13:41

Wolverhampton - O brasileiro William José é o novo reforços dos Wolves, da Inglaterra. Na 14º colocação na Premier League, o Wolverhampton oficializou neste sábado a contratação do atacante, de 29 anos, por empréstimo ao Real Sociedad, da Espanha, até o fim da temporada, com opção de compra ao término do vínculo. Valorizado, William José estava no radar de outros clubes ingleses e do Olympique de Marselha, da França.

Revelado pelo Grêmio Prudente-SP, Willian José passou teve chance em grandes clubes do país, como São Paulo, Grêmio e Santos. No entanto, desabrochou em solo europeu. Com 29 anos, o alagoano, de 1,89cm, chegou a ser convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção nos amistosos contra Rússia e Alemanha, em março de 2018.

No Real Sociedad desde 2016, William José deixa o clube espanhol com 62 gols em 170 jogos em cinco temporadas. Antes, havia defendido Las Palmas, Zaragoza e Real Madrid. Na primeira experiência no futebol inglês, o brasileiro vestirá a camisa 12 do Wolverhampton.