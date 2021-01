Cristiano Ronaldo deixou mais uma vez a sua marca com a camisa da Juventus AFP

Por MH

Publicado 23/01/2021 15:15

Maior astro da Juventus, da Itália, o português Cristiano Ronaldo recusou um "troco" de cerca de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 40 milhões) do governo da Arábia Saudita para promover o turismo no país. O atacante da Velha Senhora é dono de uma fortuna de mais de R$ 1 bilhão. Ou seja, para ele o valor não é tão tentador.

De acordo com informações do jornal inglês 'The Telegraph', os representantes de Messi também foram procurados pelas autoridades sauditas, mas ainda não se sabe qual foi a reposta dada pelo staff do jogador do Barcelona, da Espanha.