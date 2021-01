O primeiro título feminino do Boca Juniors pode ganhar espaço no uniforme Reprodução

Por MH

Publicado 23/01/2021 17:12

Com 69 estrelas em seu escudo — todas representam os primeiros títulos simbólicos levantados pelas equipes profissionais, alguns torneios locais e internacionais —, o Boca Juniors, da Argentina, agora estuda já aumentar esse número para 70, em referência à primeira conquista do futebol profissional feminino do clube. A taça veio depois de uma final épica contra o arquirrival River Plate.

Além da estrela de número 70, um comitê formado por integrantes do movimento Boca Primero também pediu à diretoria a inclusão da estrela 71, referente à Copa Diego Armando Maradona, taça que levou o nome do maior astro do futebol argentino, morto em 25 de novembro do ano passado.