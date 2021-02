Enzo e Pietro Fittipaldi Divulgação/ RF1

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 10:01

Enquanto a temporada só começa dia 28 de março, no Bahrein, a Fórmula 1 organizou um torneio virtual, com a participação de pilotos que correm na categoria. Ainda assim, quem levou a melhor foram dois brasileiros que não estarão no grid de 2021, mas contam com um sobrenome de peso. Os irmãos Enzo e Pietro Fittipaldi, netos do bicampeão Emerson, conquistaram o título da F-1 Virtual pela equipe Haas.



E o caçula Enzo ainda conquistou o torneio individual, vencendo por três pontos o piloto da Williams George Russell. O título veio com o segundo lugar na corrida virtual deste domingo (14) no GP do Brasil, em Interlagos. Enzo ainda venceu a etapa de abertura na Áustria.



Publicidade

Já Pietro, que fez a sua estreia na Fórmula 1 pela Haas nas duas últimas corridas de 2020 (Bahrein e Abu Dhabi), substituindo Romain Grosjean após grave acidente, chegou entre os cinco primeiros na três provas do campeonato (Áustria, Silverstone e Interlagos) e ajudou a Haas a conquistar a competição virtual.



“Estamos muito felizes por esse título da F1 Virtual. Fizemos mais uma grande estratégia para essa corrida e trabalhamos muito bem, como um time. Agradeço todos da equipe Haas pelo convite. Fomos campeões de equipes e garanti o título de pilotos, então foi bem especial”, disse Enzo, que foi campeão da F4 Italiana em 2018 e vice da F-Regional em 2019. Para 2021, ele correrá na Indy Pro 2000, divisão de acesso da categoria americana.



Publicidade

Resultado da F1 Virtual 2021:

1- Haas (Enzo e Pietro Fittipaldi) – 85 pontos

2- Ferrrari Driver Academy eSports – 62

3- Williams – 57

4- Red Bull – 54

5- Mercedes – 28

6- Alpine Renault – 10

7- McLaren – 4

8- Aplha Tauri – 4

9- Alfa Romeo - 2