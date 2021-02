Por O Dia

Publicado 14/02/2021 20:15

O tempo de descanso dos grandes cariocas entre o fim do Brasileirão e o início do Campeonato Carioca será menor novamente. Após nova mudança de data, o Estadual agora começará no dia 3 de março, uma semana após o fim da temporada 2020.

Esta é a segunda vez que muda a data de início do Carioca. Inicialmente marcada para 27 e 28 de fevereiro, a competição passou para 6 e 7 de março. Entretanto, em ofício publicado neste domingo (14), a Federação de Futebol do Rio (Ferj) afirma que a alteração para o dia 3 (no meio da semana) se deve ao fato de a CBF ter incluído recentemente essa data no calendário da temporada de 2021 para os Estaduais.



Publicidade

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco devem disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com time alternativos, a maioria com jogadores da base. Afinal, o Campeonato Brasileiro termina em 25 de fevereiro.