Esposa de jogador do Manchester City é multada por festa na pandemia

Rio - A esposa do jogador Riyad Mahrez, do Manchester City, foi multada ao quebrar as regras da quarentena na Inglaterra. Imagens mostram a modelo da Covidiot, Rita Johal, de 28 anos, cercada por policiais enquanto eles cobram uma multa por ela estar em uma festa que ocorria em um apartamento localizado em Londres.

A própria Rita Johal compartilhou imagens do momento em que os policiais invadiram a festa. A modelo estava com pelo menos meia dúzia de pessoas na propriedade. Ao todo, dez policiais metropolitanos interrogaram os foliões enquanto Rita lhes pergunta: “Gente é assim que a vida é? Vocês não gostam mais de festa, pessoal?". Uma policial, por sua vez, pode ser ouvida dizendo a ela: "Não durante o confinamento". Então Johal responde: "Gente, vocês não podem estar todos deprimidos neste mundo, temos que ser felizes", disse.



O modelo ainda continuou com um discurso bizarro, afirmando que "um por cento está nos controlando" antes de gritar: "Estamos todos juntos nisso!"



Atualmente é contra a lei na Inglaterra reunir-se socialmente, a menos que as pessoas façam parte de sua família ou façam parte da bolha da quarentena. Qualquer pessoa flagrada por policiais infringindo as regras é obrigada a pagar uma multa de £ 200 (cerca de R$ 1,3 mil) por sua primeira infração, dobrando para outras quebras de regras. O valor máximo pode chegar a £ 6.400 (R$ 42 mil).

