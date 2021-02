Salah marcou um dos gols da vitória do Liverpool sobre o RB Leipzig AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/02/2021 19:53

O Liverpool aproveitou duas falhas defensivas impressionantes do RB Leipzig, venceu o adversário alemão por 2 a 0 nesta terça-feira (16) e ficou muito perto de avançar às quartas de finais da Champions League. Salah e Mané marcaram os gols. O duelo foi na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, porque os ingleses foram impedidos de entrar na Alemanha por causa da pandemia de covid-19.



Com o resultado, o Liverpool pode até perder por um gol de diferença que ainda assim se classifica à fase seguinte da competição . O Leipzig, semifinalista na última edição, terá de marcar três gols para conseguir a vaga no duelo de volta, marcado para o dia 10 de março, em Anfield, na Inglaterra. Se for 2 a 0 a favor dos alemães a definição será nos pênaltis.



Irregular e muito criticado pelas falhas recorrentes nos últimos jogos do Campeonato Inglês, o Liverpool se recuperou dos resultados negativos em sequência na temporada com uma atuação segura, consistente e inteligente. Os comandados de Jürgen Klopp não foram brilhantes, mas dominaram o adversário e mostraram segurança na defensa e eficiência no ataque.



No segundo tempo, o time inglês definiu o triunfo com dois gols em um intervalo de cinco minutos aproveitando falhas defensivas do rival alemão. Aos cinco, Sabitzer tentou recuar para a defesa, mas deu um presente no pé de Salah. O atacante egípcio avançou até a área e tocou na saída de Gulácsi para abrir o marcador.



Aos 13 foi a vez de Mukiele errar o tempo de bola em lançamento de Jones e deixar Mané completamente livre para disparar, invadir a área e concluir no canto esquerdo, ampliando o placar em Budapeste.