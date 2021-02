Liverpool do técnico Jurgen Klopp não sabe onde será o primeiro jogo das oitavas de final da Champions Glyn KIRK / AFP

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:38

Marcado para o dia 16 de fevereiro, o confronto entre RB Leipzig e Liverpool, pelas pitavas de final da Champions League, não poderá ser na Alemanha. Isso porque o governo local proibiu a equipe inglesa de entrar no país, segundo a TV "Sky Sports'.

Na verdade, a Alemanha tomou medidas mais duras no combate à covid-19 e, desde o último sábado (30) proibiu a entrada de pessoas oriundas de locais que sofrem com mutações mais severas do vírus, como a Inglaterra. A restrição é válida até 17 de fevereiro e não haverá exceção para a partida da Champions, apenas para residentes ou cidadãos alemães.



Publicidade

A Uefa já previa a possibilidade de alguns confrontos da Champions e também da Europa League serem em campos neutros. Entretanto, segundo a Sky 'Sports', a entidade negocia com a federação alemã e com o governo do país em busca de outra solução.



A alternativa seria a inversão de mando, já que a proibição acaba um dia depois do primeiro jogo do confronto. Entretanto, como há a possibilidade de a medida ser prorrogada, o campo neutro em outro país é considerado uma opção mais viável. Outra seria jogo único.