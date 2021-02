Por O Dia

Publicado 17/02/2021 17:44

Ficou para a última rodada a definição do 12º representante do Campeonato Carioca. Com as vitórias de Nova Iguaçu e Cabofriense nesta quarta-feira (17), o confronto direto entre os dois no sábado (20), às 15h30, definirá o vencedor da seletiva e único classificado, que será o adversário do Flamengo na estreia da Taça Guanabara, dia 3 ou 4 de março, no Maracanã.

Líder com 22 pontos, o Nova Iguaçu só precisa de um empate para garantir a vaga. Nesta quarta, a equipe da Baixada Fluminense entrou em campo podendo se classificar. Entretanto, a vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Americano não foi suficiente. Isso porque, a Cabofriense, segunda colocada com 20 pontos, derrotou em casa o Sampaio Corrêa por 2 a 1 e segue viva na busca pela vaga. A equipe tem a obrigação de vencer o Nova Iguaçu.



Na outra partida desta quarta-feira, o America empatou em 4 a 4 com o Friburguense, que não venceu na seletiva. Os dois clubes, assim como Sampaio Corrêa e Americano terão de disputar a Segunda Divisão do Carioca em 2021, assim como quem terminar em segundo lugar.



Confira a classificação após a penúltima rodada

1 - Nova Iguaçu, com 22 pontos

2 - Cabofriense, com 20 pontos

3 - Sampaio Corrêa, com 11 pontos

4 - Americano, com 10 pontos

5 - America, com 9 pontos

6 - Friburguense, com 2 pontos