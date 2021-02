Permanência de Verstappen pode depender do desempenho do carro da RBR AFP

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 21:41 | Atualizado 17/02/2021 21:44

Como o heptacampeão Lewis Hamilton só acertou um contrato de um ano com a Mercedes, o seu futuro na Fórmula 1 está indefinido para 2022. E a possibilidade de a equipe alemã não ter o inglês faz com que aumentem as possibilidade de uma investida em Max Verstappen, da Red Bull Racing. Por isso, o diretor da RBR, Christian Horner, admite a possibilidade de perder o holandês se não tiver um carro competitivo nesta temporada.



"Tenho certeza de que, se Lewis decidir parar, Max será naturalmente o piloto no topo da lista. A Mercedes também tem George Russell e à disposição. É tudo uma questão de relacionamento e de termos um carro competitivo, e não há garantias para 2022. A realidade é há um elemento de cláusulas relacionadas ao desempenho no contrato de Max", admitiu Horner.



O que também pode pesar contra a RBR é que, a partir de 2022, a equipe continuará utilzando motores Honda, mas sem o apoio da fabricante japonesa, que já avisou a saída da categoria ao fim de 2021.



A temporada de Fórmula começa em 28 de março, no GP do Bahrein.