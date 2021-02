Alex Muralha Divulgação / Coritiba Football Club

Publicado 18/02/2021 11:48

Rio - O goleiro Alex Muralha, ex-Flamengo, está de casa nova. O jogador irá defender o Mirassol na disputa do Campeonato Paulista de 2021. Aos 31 anos, o atleta estava no Coritiba, mas deixou a equipe antes do término do seu contrato.

Essa é a sua segunda passagem pelo Mirassol. Em 2014, o goleiro também defendeu as cores do clube paulista. A chegada de Muralha representa o sétimo reforço na temporada para a equipe. O clube foi campeão da Série D fo Campeonato Brasileiro e terá a agenda com disputas da Copa do Brasil, da Série C nacional, além do estadual.



Muralha ficou famoso nacionalmente após sua passagem pelo Flamengo, entre 2016 e 2020. Sem espaço no Rubro-Negro, o jogador acabou sendo emprestado ao futebol japonês e ao Coxa, no qual estava desde 2019.