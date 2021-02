Pia Sundhage Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/02/2021 14:53 | Atualizado 18/02/2021 14:55

Rio - Uma vitória por 5x0 em cima da Argentina. Foi assim que a sueca Pia Sundhage estreou no comando da seleção brasileira feminina, em agosto de 2019. Nesta quinta, a treinadora vai reencontrar as "Hermanas" na partida de abertura do ‘Torneio Internacional Feminino de Futebol’, em Orlando, nos Estados Unidos.

O jogo, que começa às 18h, terá transmissão exclusiva do canal SporTV. Não só esse, como todos os jogos envolvendo o Brasil na competição. A disputa serve como preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e também terá a participação da seleção americana e canadense.

“Esse torneio é um evento importante no calendário da seleção feminina pois é a possibilidade não só de reunir, mas de testar e aprofundar, algumas ideias que já estão sendo amadurecidas pela técnica Pia, a poucos meses dos Jogos Olímpicos. Ela não terá à disposição Luana e Formiga, duas peças que são os pilares do time, então será interessante observar do ponto de vista tático as alternativas criadas pela treinadora brasileira”, disse a comentarista Ana Thaís Matos, que estará ao lado do narrador Luiz Carlos Jr e do comentarista Junior na transmissão da estreia do Brasil.

A segunda rodada da competição será já no próximo domingo, quando o Brasil entrar em campo contra os Estados Unidos, às 17h. É a primeira vez que Pia Sundhage vai estar na beira do gramado contra as atuais campeãs mundiais. Fechando a sua participação, o Brasil encara o Canadá, na próxima quarta-feira, às 18h.